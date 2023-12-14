Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte, toplam rezerv miktarı da belli oldu. Açıklanan toplam rezerv miktarı, tüm zamanların rekoru olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası Toplam Rezerv Miktarı Belli Oldu!

1 Aralık'ta 93 milyar 233 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 8 Aralık itibarıyla 1 milyar 276 milyon dolar artışla 94 milyar 509 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 52 milyon dolar azalarak 46 milyar 916 milyon dolardan 46 milyar 864 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 225 milyon dolar yükselişle 140 milyar 149 milyon dolardan 141 milyar 374 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 8 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 42 milyar 916 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 43,6'ya karşılık geldi.