Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde 157,8 milyar dolar oldu. Bankaların uzun vadeli kredi borçlanması 1,6 milyar dolar arttı.

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borçlanmasının ekim ayı bilançosu belli oldu. Merkez Bankası 2023 Ekim'e ilişkin Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, ekimde 2022 sonuna kıyasla 975 milyon dolar azalarak 157,8 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar dolar azalarak 149,1 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu 586 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2022 sonuna göre 1,6 milyar dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 213 milyon dolar yükselişle 14,1 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplam 47,1 milyar dolar.

Ihlamuru Demlerken Bunları Yapıyorsanız Zehirlenebilirsiniz! Sakın Bunları YapmayınIhlamuru Demlerken Bunları Yapıyorsanız Zehirlenebilirsiniz! Sakın Bunları YapmayınPratik Bilgiler
# kredi borcu # özel sektör
Çok Okunanlar
Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
Netflix ilk kez duyurdu! İşte en çok izlenen Türk yapımları...
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
BEDAŞ O İlçeleri Uyardı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek!
BEDAŞ O İlçeleri Uyardı! Elektrik Saatlerce Gelmeyecek!
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...
Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırttı...
Yardım Parası Hesaplara Yatmaya Başladı
Yardım Parası Hesaplara Yatmaya Başladı
Öne Çıkanlar Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları, İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları, İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Geçmek Bilmeyen Sivilcelere Bu Yöntemle Dur Deyin! Geçmek Bilmeyen Sivilcelere Bu Yöntemle Dur Deyin!