Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borçlanmasının ekim ayı bilançosu belli oldu. Merkez Bankası 2023 Ekim'e ilişkin Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcunu açıkladı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, ekimde 2022 sonuna kıyasla 975 milyon dolar azalarak 157,8 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar dolar azalarak 149,1 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu 586 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ekimde 2022 sonuna göre 1,6 milyar dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 213 milyon dolar yükselişle 14,1 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 163 milyon dolar azalırken, tahvil stoku da 1,2 milyar dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içinde yapılacak olan anapara geri ödemelerinin toplam 47,1 milyar dolar.