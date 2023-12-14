Ihlamuru Demlerken Bunları Yapıyorsanız Zehirlenebilirsiniz! Sakın Bunları Yapmayın

Kokusunu aldığınız andan itibaren mest eden ve sağlık sorunlarına çözüm olan ıhlamur, kış aylarında mutfağımızdan eksilmez. Ihlamurgiller ya da farklı bir deyişle Malvaceae ailesinin Tilia cinsi olarak da tanımlanabilen ıhlamur ağacı, ağaç veya çalı formunda görülebilir. Anadolu'da çok görülen ve Orta Avrupa’da da çok eski zamanlardan beri popüler bir ağaç olduğu biliniyor. Geçmişte daha yoğun olmakla beraber bugün de hala sokaklarımızda, tarlalarımızda ıhlamur ağaçları yerini koruyor. Ihlamur, sedatif yani rahatlatıcı özelliği ile anksiyete gibi sorunlarda mücadeleyi sağlar. Aynı zamanda ıhlamurun endişeyi azalttığını, geceleri daha rahat uyumayı ve sakinleşmeyi sağladığını ortaya çıkarmıştır.

Deva Olsun Derken Dert Edinmeyin!

Bitki çaylarını tüketirken sağlık durumunuzu da gözden geçirmeniz gerekmektedir. Her bitki çayı herkese iyi gelmez. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, ıhlamur veya başka bir bitki çayı gibi şeyleri tüketmeden önce doktorunuz ile konuşmanız önemlidir.

Uzmanlar Uyardı

Uzmanlar doğal çayların zararlı olabileceğini dile getirdi ve, 'Kış aylarına yaklaşıldığında en çok tüketilen ürünlerin başında ıhlamur geliyor, özellikle bu aylarda çok fazla tüketiliyor. Sakinleştirici ve idrar söktürücü özelliği, soğuk algınlığına iyi gelmesi, öksürük ve balgam giderilmesinde ve bağışıklık sisteminin korunması amacıyla tüketiliyor. Çok sık tüketildiği için bir takım yanlışlıklarda yapılıyor. Eğer biz doğru kullanırsak yüksek bir performansta fayda sağlıyoruz. Ama kullanım hatası olursa yararından çok zararı da olur. Halk arasında doğal olan her şey zararsızdır gibi görülüyor. Almış olduğumuz ıhlamurun bir taze olması ve dönemin de toplanması gerekli. Toz toprak olmaması ve özellikle daha çok kapalı poşetlerde alınması, ıhlamurun çiçek ve yaprağıyla birlikte kullanılması gerekiyor' dedi.

Ihlamurun uzunca kaynatılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar 'Almış olduğumuz ıhlamuru demleyeceğimiz zaman yapılan hatalardan birisi soğuk suya koyup saatlerce kaynatmamız. Uzun sürede kaynattığımız zaman ıhlamurda ki tanen miktarı suya geçiyor rengi koyulaşmaya başlıyor ve acılaşıyor. Artık bitkideki istemediğimiz ve yarardan çok zararı olabilecek maddeler bu suyun içerisine geçmeye başlıyor. Biz ıhlamurun saatlerce kaynamasını istemiyoruz. Burada yapılabilecek şey bir tutam ıhlamuru toz ve topraktan arındırmak için hafif sudan geçirmek gerekiyor. Diğer bir yanlış husus bitki çaylarını 100 derecenin üzerinde çok kaynar şekilde içiyoruz. Bu şekilde içildiğinde gırtlak kanseri ve boğazda sorunlar görülebilir' şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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