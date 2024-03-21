Ortaokulda karneler değişiyor

Sadece ders ve davranış notlarını içeren öğrenci karnelerinde değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul öğrencilerine sosyal etkinlik içerikli yeni tasarımlı karneler dağıtılacağını duyurdu.

Bu eğitim öğretim dönemi sonunda ilk kez dağıtılmaya başlanacak yeni karnelere, sadece akademik başarı değil, sosyal etkinlikler de işlenecek. Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikler, karnelerde bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler ve toplum hizmeti olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınacak.

Sosyal etkinlikler karnelere, katılım, ürün ortaya koyma, performans gösterme ve derece alma şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Öğrencilerin sosyal başarılarını sistemde görünür hale getirecek uygulamayla, spor ve sanat ile ilgilenen öğrenciler erken tespit edilebilecek.