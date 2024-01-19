Ara tatilde dijital bağımlılığa dikkat! Prof. Dr. Ali Murat Kırık ebeveynleri uyardı

Yapılan araştırmalar ilkokul öğrencilerinin günde en az 2 saat telefon, tablet ya da bilgisayar oyunu oynadığını gösteriyor.

- Geçmişte derslerle yapılan rekabetin yerini sosyal medyadaki takipçi ve beğeni sayıları almaya başladı.

Uzmanlar, teknolojik cihazların aşırı kullanımının okul başarısının ortadan kalkmasından aile içi iletişimin kaybolmasına kadar pek çok etkisi olduğunu belirtiyor.

- Bir yandan sosyal medya, akıllı telefonlar, tabletler, yapay zeka bunlar bir araya gelince ister istemez büyük mağduriyetler söz konusu.

Sadece çocukların değil, velilerin de teknolojik cihaz kullanım süresine dikkat etmesi gerekiyor.

- Önce ebeveynler rol model olacak. Aile neyse okulda da odur, okulda neyse üniversitede de odur.

2 haftalık tatil sürecinde aileler ve öğrenciler için yapılması gerekenleri ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Çocuklarla vakit geçirmek, onlarla birlikte telefonları, tabletleri bir kenara bırakmak ve dışarı çıkmak çözümün en önemli parçası.

Bu iki haftada çocuklarımızla nitelikli vakit geçirelim. Çocuklarımızla beraber kitap okuyalım. Bu sürede cep telefonlarımızı, televizyonlarımızı, internet bilgisayar ortamlarımızı az kullanalım. Çocuklarımızın eğitim öğretim sürecine hep beraber destek olalım.