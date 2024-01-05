Yaparak ve Yaşayarak Öğrenecekler

Çocuklar bilimi yaşayarak öğrenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde açılan Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde çocukların bilim ve teknoloji eğitimi için bir çok imkan bulunuyor.

Çocuklar teknolojiyi ve bilimi görerek, deneyerek ve uygulayarak öğrenecek.

Mersin Akdeniz Belediyesi, Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi'ni açtı.

Tüm merkez ilçelerden dileyen öğrenci ve öğretmenlerin faydalanabileceği merkezin açılışı için tören yapıldı.

‘Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde, “Enerjiden elektrik üretimi; robotik kodlama, gibi çocuklar ve gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşacağı bir ortam bulunuyor.

Merkezin açılışına, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.

Merkezden, randevulu bir şekilde tüm öğrenciler faydalanabilecek.

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# Mersin # akdeniz
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