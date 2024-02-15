Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Kasım ve nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasını devam ettirme kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 180 olan eğitim iş günü süresini artırmaya yönelik düzenleme hazırlığında. Öğrencilerin yılda 200 gün okula gidecek şekilde bir takvim oluşturulması için çalışmalara başlandı.

Tatil süresi kısalıyor, okul süresi artıyor

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek.

Ancak Sabah gazetesinde yer alan habere göre MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığına girdi. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek.

Yapılacak beklenen düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

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# meb # tatil
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