Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı
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The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.

Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

# japonya # yanardağ # Sakurajima Yanardağı
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