Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler 2023 listesi belli oldu

Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi (The Center for World University Rankings) Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler listesini yayınladı. Açıklanan 2023 üniversiteler listesine göre ODTÜ Türkiye'de en çok tercih edilen üniversite oldu. Peki sıralamanın devamı nasıl? İşte merak edilen üniversite sıralaması...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTELER

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 73,2

2. Boğaziçi Üniversitesi 72,7

3. Hacettepe Üniversitesi 72,7

4. Ankara Üniversitesi 72,6

5. İstanbul Üniversitesi 72,4

6. İTÜ 72,3

7. Ege Üniversitesi 70,9

8. Gazi Üniversitesi 70,8

9. Çukurova Üniversitesi 70,7

10. Marmara Üniversitesi 70,4

11. Bilkent Üniversitesi 70,2



12. Yıldız Teknik Üniversitesi 70,0

13. Gaziantep Üniversitesi 69,9

14. Mersin Üniversitesi 69,6

15. Koç Üniversitesi 69,6

16. Eylül Dokuz Eylül Üniversitesi 69,4

17. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 69,2

18. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 69,2

19. Adıyaman Üniversitesi 69,0

20. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 69,0

21. Kafkas Üniversitesi 68,9

22. Erciyes Üniversitesi 68,7

23. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 68,4

24. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 68,3

25. Özyeğin Üniversitesi 68,3