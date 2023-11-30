Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi Açıklandı!

Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi belirlendi. Tüm sıralamalarda en fazla yer alma sayısına göre belirlenen listede İstanbul Teknik Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. Peki Türkiye'nin en iyi mühendislik fakülteleri hangileri oldu? Mühendis olmak isteyen öğrenciler bu listeyi merak ediyor. İşte Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi listesi...

Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi listede bulunuyor. Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi sırlaması şu şekildedir;