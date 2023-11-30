Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi Açıklandı!

Türkiye'nin en iyi mühendislik fakülteleri belli oldu. Buna göre Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi hangi üniversite içerisinden çıktı? İşte o listenin ayrıntıları...

Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi Açıklandı!
Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi Açıklandı!
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Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi belirlendi. Tüm sıralamalarda en fazla yer alma sayısına göre belirlenen listede İstanbul Teknik Üniversitesi ilk sırada yer alıyor. Peki Türkiye'nin en iyi mühendislik fakülteleri hangileri oldu? Mühendis olmak isteyen öğrenciler bu listeyi merak ediyor. İşte Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi listesi...

Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi

Türkiye'nin En İyi 5 Mühendislik Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi listede bulunuyor. Türkiye'nin en iyi 5 mühendislik fakültesi sırlaması şu şekildedir;

Sıralama

 

Mühendislik Fakültesi, Üniversite

Tüm Sıralamalarda En Çok Yer Alma Sayısı

1

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

17

2

Yıldız Teknik Üniversitesi

14

3

Hacettepe Üniversitesi

11

4

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

11

5

Dokuz Eylül Üniversitesi

7
Türkiye'nin en iyi mühendislik üniversiteleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi üniversite varTürkiye'nin en iyi mühendislik üniversiteleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangi üniversite varEğitim
# mühendislik
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