Yarıyıl tatili için geri sayım sürüyor! Son ders zili cuma günü çalacak
Yarıyıl tatili için son ders zili cuma günü çalacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 22 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlayacak.
Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı ilk yarıyılın tamamlanmasına günler kaldı. Öğrenciler, 22 Ocak - 2 Şubat'taki yarıyıl tatili öncesi son derslerine 19 Ocak Cuma günü girecek.
Yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak. İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak.
Ara tatilin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
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