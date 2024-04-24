YDS sonuçları açıklandı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları belli oldu.

YDS sonuçları açıklandı
Editör: Uğur Çam

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

YDS SONUÇLARI ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE ERİŞİME AÇILDI

24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.

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Kaynak: TRT Haber

# Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı # yds # ösym
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