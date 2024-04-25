YÖK Başkanı Özvar: "KKTC üniversitelerine destek vereceğiz"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk üniversitelerini dünyada nerelere taşıyorsak, kalite standartları konusunda gereğini yapan KKTC üniversitelerini de oralara taşıyacağız" dedi.

YÖK Başkanı Özvar: "KKTC üniversitelerine destek vereceğiz"

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC'deki yükseköğretimin kalitesinin artırılması, YÖK'ün tecrübe ve birikiminden yararlanılması üzerinde duruldu.

Başkan Özvar, kabulde yaptığı konuşmada, YÖDAK'ın gerekli altyapısının güncellenmesi, kalite denetim sistemlerinin oluşturulması, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yükseköğretim sisteminin daha iyi bir seviyeye ulaşması için destek vereceklerini belirtti.

Bilgi ve tecrübeleri KKTC ile paylaşacaklarını, KKTC üniversitelerini dikkatle takip edeceklerini, YKS kılavuzuna giren KKTC üniversitelerine yönelik denetim faaliyetlerini daha etkin hale getireceklerini ifade eden Özvar, şunları söyledi:

- Türk üniversitelerini dünyada nerelere taşıyorsak, kalite standartları konusunda gereğini yapan KKTC üniversitelerini de oralara taşıyacağız. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak üzerine düşeni yapan, kalite standartlarına dikkat eden, eğitim öğretim konusuna hassasiyet gösteren üniversitelerle bütün dünyada birlikte olacağız. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların toplantılarına ve etkinliklerine onları da götüreceğiz. KKTC'de Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan, akredite edilen üniversiteler var ve bu üniversitelerin önemli bir kısmı bizim YKS kılavuzunda yer alıyor. Bu üniversitelerimizin verdiği diplomalar sadece KKTC'de ve Türkiye'de değil bütün dünyada geçerli oluyor.
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