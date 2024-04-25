YÖK Başkanı Özvar: "KKTC üniversitelerine destek vereceğiz"

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC'deki yükseköğretimin kalitesinin artırılması, YÖK'ün tecrübe ve birikiminden yararlanılması üzerinde duruldu.

Başkan Özvar, kabulde yaptığı konuşmada, YÖDAK'ın gerekli altyapısının güncellenmesi, kalite denetim sistemlerinin oluşturulması, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yükseköğretim sisteminin daha iyi bir seviyeye ulaşması için destek vereceklerini belirtti.

Bilgi ve tecrübeleri KKTC ile paylaşacaklarını, KKTC üniversitelerini dikkatle takip edeceklerini, YKS kılavuzuna giren KKTC üniversitelerine yönelik denetim faaliyetlerini daha etkin hale getireceklerini ifade eden Özvar, şunları söyledi: