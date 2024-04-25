Hataylı depremzede aile yeni evlerine kavuştu!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Çolak ailesine yeni evleri teslim edildi.

Hataylı depremzede aile yeni evlerine kavuştu!
Editör: Metehan Gül

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan kalıcı konutlar, depremzede ailelere teslim edilmeye devam ediyor.

Hataylı depremzede aile yeni evlerine kavuştu! - Resim : 1

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzedelere teslim eden Bakanlık, Hataylı Çolak ailesinin de yeni evlerine kavuşmasını sağladı.

Kahramanmaraş depreminde evleri yıkılan Tarkan Çolak, "Allah kimseyi yuvasız bırakmasın. Tekrar yeni bir yuvaya kavuşmak bizleri mutlu etti. Bizim için zor bir süreçti ama evlerimizi teslim alacağımıza olan inancımız her zaman vardı. Devlet gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.

Hataylı depremzede aile yeni evlerine kavuştu! - Resim : 2

Devletin verdiği sözü tuttuğunu belirten Çolak, "Daha ne denilebilir ki? Allah razı olsun. Elhamdülillah, devletin gayreti ve insanların gücüyle bu binayı inşa ettiler. İyi ki varlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de açıklamada, "Milletimizin yanında, 110 bin kişilik dev ekibimizle sahadayız." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# toki # hatay # deprem
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