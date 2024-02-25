YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

YÖKDİL temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

PKK/YPG Suriye'de 2 sivili öldürdüPKK/YPG Suriye'de 2 sivili öldürdüGündem
# yökdil
Çok Okunanlar
Bursa'da deprem oldu
Bursa'da deprem oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada yüzde 25 zam kararı kalkıyor mu?
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kirada yüzde 25 zam kararı kalkıyor mu?
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Öne Çıkanlar Amaç nedir, bir amaç var mıdır? | Mehmet Tanrısever | Sinema Hakka'l Yakin Amaç nedir, bir amaç var mıdır? | Mehmet Tanrısever | Sinema Hakka'l Yakin Bolu'da korkutan patlama! Bolu'da korkutan patlama!