YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı!

Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarını yakından ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapılamayacağı belirtildi.

YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine öğretim elemanlarının ücretiyle ilgili bir yazı gönderdi.

Öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.

Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde yaptırımlara maruz kalacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yükseköğretim kurulu # YÖK # vakıf üniversiteleri # maaş
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