Yurt dışında para kazanmak isteyen sözelciler için sevindiren haber geldi. Yurt dışında en çok para kazandıran sözel bölümler belirlendi. Yurt dışında iş bulma imkanı sağlayan bu bölümler için aynı zamanda akıcı bir İngilizce gerekiyor. Peki bu bölümler hangileri? İşte en çok para kazandıran o bölümler...

YURT DIŞINDA EN ÇOK PARA KAZANDIRAN SÖZEL BÖLÜMLER

Reklamcılık, gastronomi ve aşçılık, fotoğraf ve video, kurgu, ses ve görüntü yönetimi ile grafik tasarımı yurt dışında en çok para kazandıran bölümlerin başında yer alıyor. Bu bölümler ile iş imkanı kolay sağlanıyor.

Reklamcılık

Yurt dışında PR, pazarlama ve dijital pazarlama süreçlerine ayrılan bütçe daha fazladır. Birçok şirketin yurt dışında olması ve inanılmaz büyüklüklerde olması eleman ihtiyacının da artmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla dijital reklamcılıktan da anlayan reklamcılık bölümü mezunu yurt dışında çok rahat iş bulabilir.

Gastronomi ve aşçılık

Yurt dışında spesifik mutfaklarda çalışabilirsiniz. Yapılmayanı yapacağınız için Avrupa’da yüksek kazançla iş bulma oranınız yüksektir.

Fotoğraf ve Video

Yurt dışında yeni medya faaliyetleri daha fazladır. Bu nedenle fotoğraf, video ve iletişime dair eğitim veren bölümler ile işe girmek daha kolaydır.

Kurgu, ses ve görüntü yönetimi

Diğer ülkeler, yeni medya ve video faaliyetleri açısından öndedir. Birçok şirket, kurgu yapacak, sesi ayarlayacak ve görüntüyü yönetecek insan aramaktadır.

Grafik tasarımı

Adobe programına hakimseniz yurt içi ve yurt dışında çok rahat iş bulabilirsiniz. Buna ek olarak freelancer olarak da çalışabilirsiniz. Firmaların kurumsal imajlarını ve grafik sürecini yönetebilirsiniz.

Kaynak: Vegaedu. Derleme: Ulusal.