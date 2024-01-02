1 Milyon TL'nin Faizi Dudak Uçuklattı! O Bankadan Dev Hamle...
Bankalardaki mevduat faizleri rekor seviyelere ulaştı. Son olarak o banka 1-3 ay vadelik mevduatlarda atak yaptı. Peki hangi banka ne kadar faiz veriyor? Vatandaş 1 milyon TL'yi bankaya yatırdığında ne kadar faiz getirisi elde edecek? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Mevduat faizleri son 20 yılın zirvesine ulaştı. Buna göre 1-3 ay vadeli faiz oranları yüzde 46'nın üzerine çıktı.
1 milyon TL'nin faiz getirisi ise, nakit sahiplerini heyecanlandırdı.
İşte banka banka 1 milyon TL'nin faiz getirisi...
DenizBank:
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 119.726,03 TL
Vade Sonu Tutar: 1.119.726,03 TL
ODEA:
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 114.936,99 TL
Vade Sonu Tutar: 1.114.936,99 TL
Garanti:
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 107.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 1.107.753,42 TL
Yapı Kredi:
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 100.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.100.569,86 TL
Fibabank:
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 95.780,82 TL
Vade Sonu Tutar: 1.095.780,82 TL
Akbank:
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 114.936,99 TL
Vade Sonu Tutar: 1.114.936,99 TL
QNB Finansbank:
Faiz Oranı: %35,75
Net Kazanç: 85.604,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.085.604,11 TL
Halkbank:
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 83.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.083.808,22 TL