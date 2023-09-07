2023 Dönemi hububat ve çay alım fiyatları ne? Ferrero fındık fiyatını açıkladı piyasalar alt üst oldu! Toprak Mahsulleri Ofisi mısır fiyatı ne kadar oldu?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ton başına mısır alım fiyatını duyurdu. Yapılan açıklamada Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay'da mısır hasadının başladığı belirtilerek, ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık yüzde 8 seviyelerinde olduğu bildirildi.

2023 DÖNEMİ HUBUBAT, ÇAY, MISIR, FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Fındık ise zor zamanlarını yaşıyor. Fındık piyasasında en fazla alımı yaparak fiyatlara da istediği gibi yön veren FERRERO firması tüccardan ve üreticiden alacağı fiyatı açıkladı. FERRERO’nun fiyat açıklaması ile birlikte piyasa adeta allak bullak olurken tüccarlar dahi ne yapacaklarını şaşırdı. Ülkemizde hububat hasadı Mayıs ayı ortasında lokal olarak başlamış olup bugün itibariyle yaklaşık % 5 seviyelerindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur.

2023 YILI YAŞ ÇAY ALIM FİYATI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize’de 2023 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Erdoğan destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkardıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl yaş çaya 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz” ifadelerine yer verdi.

FERRERO FINDIK FİYATINI AÇIKLADI PİYASALAR ALT ÜST OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık fiyatını yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak açıklamasının ardından çiftçiler fındıklarını TMO’ya satmak için harekete geçti. Ancak TMO fındık alımında 1 ay sonrasına sıra verirken, ücret ödemesini de fındığı aldıktan 1 ay sonrasına ertelemeye başladı. Çiftçi 2 ay kayıp yaşamamak için ise tüccara yöneldi.

Tüccarlar fındığı 73 liradan almaya başladı ancak bu kez yine en fazla fındık alımı yapan FERRERO’ya gözler çevrildi. Piyasada fındık alımı devam ederken, FERRERO yaklaşık 1 aydır fiyat açıklamazken 5 Eylül itibarıyla tüccarlara ve fabrikalara faturalı olarak 80 liradan fındık alacağını duyurdu.

2023 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ (TMO) MISIR FİYATI NE KADAR OLDU? 1 TON MISIR KAÇ TL? MISIR ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI!

TMO, mısır alım fiyatının ton başına 6 bin olarak belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mısır hasadı Ağustos ayının ilk haftasında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamış olup ülke genelinde bugün itibariyle yaklaşık %8 seviyelerindedir. Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasalar yakından izlenmiş ve piyasaların seyrine göre TMO politikaları oluşturulmuştur. 2023 yılı mısır üretimimizin geçen yıla göre aynı seviyede 8,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.

TMO mısır alım fiyatı ton başına 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

2023 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

2023 yılı üretimimizin buğdayda geçen yıla göre %3,8 artışla 20,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre %1,2 artışla 8,6 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir (TÜİK).

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TMO alım fiyatları;

Ekmeklik Buğday için 8.250 TL/Ton,

Arpa için ise 7.000 TL/Ton,

olarak 06/06/2023 tarihinde açıklanmıştır.

Buna göre TMO alımlarına ilişkin detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 310 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (230 nokta) alım faaliyeti gösterecektir.

TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabileceklerdir.

TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatına (TMO ve ELÜS) müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimiz lisanslı depolara ürün teslim etmesi halinde; %2 stopaj, %2 SGK prim kesintisi muafiyeti, 25 TL/Ton nakliye desteği (750 TL’ye kadar), araç başına 25 TL analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin %75’ine kadar sıfır (%0) faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkânları bulunmaktadır.

Bakanlığımız tarafından, hububat üretiminin teşvik edilmesi amacıyla 2023 yılında;

ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa üreticilerine, kayıtlı üretim miktarı kadar tüm kesimlere (TMO veya piyasa aktörlerine) yapılan satışlar için ton başına Buğdayda 1.000 TL, Arpada ise 500 TL ilave hububat üretim primi desteği verilecektir.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan üreticilerden ürün bazında ÇKS’de kayıtlı üretim miktarı kadar alım yapılacaktır.

TMO işyerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır.

Boşaltma ücreti alınmayacaktır.

Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi (%1) yapılacaktır.

TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO’ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO’ya satabilecektir.

2023 DÖNEMİ TMO ALIM FİYATLARI