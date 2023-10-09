29 Ekim'de Emekli İkramiyesi Ödenecek Mi? Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Ekstra Emekli İkramiyesi Olacak Mı?

29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet'in 100. yılına özel vatandaşlara yapılacağı düşünülen ödemeler ise merak konusu olmaya başladı. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere yönelik tek seferlik yılın üçüncü emekli ikramiyesinin yatırılması gündeme geldi.

29 Ekim'de Emekli İkramiyesi Yatacak Mı?

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir şekilde yatırılması ile ilgili düşüncelerin gündeme geldiği emekli ikramiyesinin miktarı da tartışma konularının başında geliyor. Bu özel ve anlamlı dönem için emekli ikramiyesinin 5 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

Milyonlarca vatandaş, ekstra emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve ne kadar yatacağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili çeşitli makamlardan da son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili emeklileri heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Katıldığı bir programın girişinde gazetecilerle bir araya gelen Bakan Vedat Işıkhan, ekim ayında emeklilere bir müjde gelip gelmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtladı. Söz konusu gelişmeler ile ilgili Bakan Işıkhan, "Çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ekonomistlerden İkramiye Yorumu

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yatırılması gündeme gelen ve emeklilere rahat bir nefes aldıracak ikramiye ile ilgili ekonomistlerden de açıklamalar geldi. İkramiye çalışmaları ile ilgili konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi enflasyon karşısındaki duruma dikkati çekerek, konuşulan ikramiyeyi yerinde bulduğunu ifade etti.

Enflasyon karşısında geliri azalan bir kesim olduğunu belirten ve bunların desteklenmesinin gerektiğini söyleyen Abdulkadir Develi, ilave ikramiyeler ile enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlanabileceğinin de altını çizdi.

Tüm bunların yanında toplamda 15 milyon emeklinin olduğunu ifade eden Develi, söz konusu ikramiyenin bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerektiğini dile getirdi.