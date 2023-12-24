375 Bin TL Faizsiz Kredi Verilecek! Aylık 6 Bin TL Ödeme Yapılacak... O Bankadan Kampanya!

Yeni ekonomi kadrosunun yönetimine bankalar hem ihtiyaç hem de ticari kredi musluklarını kapamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'parasal sıkılaşma' adını verdiği ve üretim ekonomisinin aksine vergi yükünü vatandaşın omzuna yıkan 'faiz politikasını' sürdürme sinyalini vermişti.

Hâl böyleyken iş kurmayı planlayan girişimciler de kredi bulmakta zorlanıyor. Tam da bu noktada Halkbank'tan girişimcilerin yüzünü güldürecek bir kampanya geldi.

Halkbank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile birlikte yeni bir kredi kampanyasını duyurdu. Başvuru süreci başladı. Yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. Kredinin toplam tutar ise 375 bin TL olarak belirlendi. Kredi faizi şekilde verilecek. Destek kredisi adına tüm detaylar Halkbank resmi web sitesi üzerinden açıklandı.

Halkbank KOSGEB işbirliği kapsamında paylaştı faizsiz promosyon kredisi ile birlikte girişimcilerine destek olacak. Küçük ve orta ölçekli olan işletmelere önemli bir destek sağlanacak. Toplam kredi tutarı 375 bin TL olacak.

Faizsiz ve İki Yıl Geri Ödemesiz

Promosyon kredisi ilk iki sene boyunca geri ödemesiz bir faiz şekilde verilecek. Buda vatandaşların geri ödemesi adına önemli bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Borçlunun işlerini genişletmesi ve yeni yatırımlar yapması konusunda bir şekilde desteklenecek.

Kredi ana borcu açıklandı

Kredinin ana borcu ise 375 bin TL şeklinde belirlendi. Bu tutar üzerine herhangi bir faiz uygulanmayacak. İlk iki yıllık geri ödeme süresinin ardından anapara boyunca istenilen süre içerisinde taksitler halinde ödenecek.

İki yıl geri ödeme döneminin sonunda kalan 60 aylık taksitler ise şekilde hesaplanıyor; aylık taksit = anapara/ 60 ay = 6 bin 250 TL

Bu hesaplama ile borç 60 ay boyunca işi taksitler dile ödenecek. Boş ver toplamda 375.000 TL’lik ana para borcunu ayda 6 bin 250 TL şeklinde ödeyecek.

Krediden Kimler Faydalanacak

375 bin TL tutarındaki faizsiz krediye Halkbank orta ve küçük işletmelerin finansmanlarını sağlamak adına verecek. Bu şekilde işletmeler istihdamlarını artırıp uluslararası piyasada rekabet edebilecek. Başvurular kampanya sahibi banka üzerinden alınacak.

Kaynak: paradurumu.com