Akaryakıt Haftaya İndirimle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar

Akaryakıt’a peş peşe gelen zamların ardından bu kez haftaya indirimle başladı. Motorine bugünden itibaren 1,64 TL indirim geldi.

Akaryakıt Haftaya İndirimle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
Son Güncelleme:

Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanma ile yön bulmaya devam ediyor.

Brent petroldeki son zamanlardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu kez de akaryakıta 1 lira 64 kuruşluk indirim duyusu yapıldı.

Buna göre İstanbul’da motorin 35 lira 98 kuruş, Ankara’da 39 lira 54 kuruş İzmir’de 39 lira 53 kuruş oldu.

Van'da 48 Kilo Eroin Ele GeçirildiVan'da 48 Kilo Eroin Ele GeçirildiYurt
# akaryakıt fiyatları # benzin
Çok Okunanlar
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
Artmak Bilmiyor! Barajlardaki Su Seviyeleri Bir Türlü Artmıyor!
Artmak Bilmiyor! Barajlardaki Su Seviyeleri Bir Türlü Artmıyor!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi...
Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi...
Aman Yağmura Dikkat! Meteoroloji O Şehirleri Özellikle Uyardı! Kimler Dikkat Etmeli?
Aman Yağmura Dikkat! Meteoroloji O Şehirleri Özellikle Uyardı! Kimler Dikkat Etmeli?
Öne Çıkanlar ATATÜRK ASYA'DAN AFRİKA'YA ANILDI! | Ulusal Dünya Turu ATATÜRK ASYA'DAN AFRİKA'YA ANILDI! | Ulusal Dünya Turu Mehmet Okkan Paşa Kimdir? Mehmet Okkan Paşa Kimdir?