Akaryakıt Haftaya İndirimle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar

Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanma ile yön bulmaya devam ediyor.

Brent petroldeki son zamanlardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu kez de akaryakıta 1 lira 64 kuruşluk indirim duyusu yapıldı.

Buna göre İstanbul’da motorin 35 lira 98 kuruş, Ankara’da 39 lira 54 kuruş İzmir’de 39 lira 53 kuruş oldu.