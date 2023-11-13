Akaryakıt Haftaya İndirimle Başladı! İşte Güncel Fiyatlar
Akaryakıt’a peş peşe gelen zamların ardından bu kez haftaya indirimle başladı. Motorine bugünden itibaren 1,64 TL indirim geldi.
Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanma ile yön bulmaya devam ediyor.
Brent petroldeki son zamanlardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu kez de akaryakıta 1 lira 64 kuruşluk indirim duyusu yapıldı.
Buna göre İstanbul’da motorin 35 lira 98 kuruş, Ankara’da 39 lira 54 kuruş İzmir’de 39 lira 53 kuruş oldu.