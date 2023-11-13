Van'da 48 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonların detaylarını İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.

Van'da 48 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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Van'da geçtiğimiz hafta uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 5-12 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.

Van'daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kuzey Işıkları Van'da Yeniden GörüldüKuzey Işıkları Van'da Yeniden GörüldüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # uyuşturucu # operasyon
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