Van'da 48 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Van'da geçtiğimiz hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonların detaylarını İl Emniyet Müdürlüğü açıkladı.
Van'da geçtiğimiz hafta uyuşturucuyla mücadele kapsamında ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 5-12 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.
Van'daki uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildiği ifade edildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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