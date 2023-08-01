Akaryakıta zam geldi! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları değişti! Motorine zam geldi! Bu gece pompaya yansıdı. Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıta gelen zam mazotu nasıl etkiledi İşte güncel akaryakıt fiyatları..

Akaryakıta zam geldi! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta zam geldi! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bu gece pompaya yansıyan akaryakıta gelen zam ile benzin fiyatı kaç TL oldu? Motorine gelen zam sonrası mazot fiyatı kaç TL? İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm ayrıntılar...

AKARYAKITA ZAM GELDİ

Akaryakıta zam geldi! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 1

1 Ağustos Salı günü itibarıyla pompaya yansıdı! Dizel araç sahiplerini üzen haber! Motorine 1.22 kuruş zam geldi... Peki benzin fiyatları ne durumda?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıta zam geldi! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları - Resim : 2

Benzin fiyatı ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası: 35,99 TL'den satışa sunuluyor.
İstanbul Avrupa Yakası: 36.09 TL'den satışa sunuluyor.
Ankara: 36,55 TL'den satışa sunuluyor.
İzmir: 36,56 TL'den satışa sunuluyor.

Motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası: 36,31 TL'den satışa sunuluyor.
İstanbul Avrupa Yakası: 36,37 TL'den satışa sunuluyor.
Ankara: 35,80 TL'den satışa sunuluyor.
İzmir: 35,92 TL'den satışa sunuluyor.

Fiyatlar şehre, akaryakıt firmasına ve istasyonun olduğu yere göre değişkenlik göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları cebinizi yaktıysa buraya! Yakıt tüketimini azaltacak yöntemler belli oldu!Akaryakıt fiyatları cebinizi yaktıysa buraya! Yakıt tüketimini azaltacak yöntemler belli oldu!Ekonomi
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