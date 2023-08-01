Akaryakıta zam geldi! Motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bu gece pompaya yansıyan akaryakıta gelen zam ile benzin fiyatı kaç TL oldu? Motorine gelen zam sonrası mazot fiyatı kaç TL? İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve tüm ayrıntılar...

AKARYAKITA ZAM GELDİ

1 Ağustos Salı günü itibarıyla pompaya yansıdı! Dizel araç sahiplerini üzen haber! Motorine 1.22 kuruş zam geldi... Peki benzin fiyatları ne durumda?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası: 35,99 TL'den satışa sunuluyor.

İstanbul Avrupa Yakası: 36.09 TL'den satışa sunuluyor.

Ankara: 36,55 TL'den satışa sunuluyor.

İzmir: 36,56 TL'den satışa sunuluyor.

Motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası: 36,31 TL'den satışa sunuluyor.

İstanbul Avrupa Yakası: 36,37 TL'den satışa sunuluyor.

Ankara: 35,80 TL'den satışa sunuluyor.

İzmir: 35,92 TL'den satışa sunuluyor.

Fiyatlar şehre, akaryakıt firmasına ve istasyonun olduğu yere göre değişkenlik göstermektedir.