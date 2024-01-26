Akaryakıta zam yada indirim var mı? İşte 26 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış, Ortadoğu'da yaşanan siyasi gelişmeler ve döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanma nedeniyle peş peşe zam alan akaryakıt için vatandaşlar zam yada indirim haberlerini takip ediyor.

Son gelen zamların ardından akaryakıta an itibariyle zam yada indirim haberi bulunmuyor. Peki 26 Ocak güncel akaryakıt fiyatları nedir? İşte yanıtı...

26 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 38.25 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.20 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 38.34 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.28 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.28 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.97 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.98 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.19 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41.18 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 20.00 TL

*Fiyatlar istasyon istasyon değişiklik gösterebilir...