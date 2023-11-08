Altın Ekim Ayında Kazandırdı! En Yüksek Getiri Sağlayan Yatırım Aracı Oldu

Vatandaşın güvenli limanı yine altın... Yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı; aylık bazda altın, yıllık olarak ise borsa oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ekim ayı reel getiri oranlarını paylaştı.

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 2,36, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise yüzde 0,89 oranlarıyla külçe altında oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 54,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,16 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kaydedildi.