Altın için kritik tarih! Altın o tarihte...

Altın fiyatları, ardı ardına rekorlar kırdıktan sonra geri çekilerek düşüşe geçti. Altın yatırımı yapanlar ve altın almayı düşünenler, altın fiyatlarının nereye yönleneceğini merak ediyorlar. Kuyumcular, Eylül ayını önemli bir dönem olarak işaret ederek altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar. İşte altın fiyatlarına dair güncel tahminler...

Trabzon'da, Arap turistler ve gurbetçiler çarşı pazarına canlılık getirdi. Ancak mevsim geçişlerinin etkisiyle son günlerde piyasada bir durgunluk görülüyor. Altın fiyatlarındaki durağanlık da bu olumsuz havayı pekiştiriyor. Yaz aylarında düğün sezonu, gurbetçilerin şehre dönüşü ve Arap turistlerin ziyareti, Trabzon'daki altın satışlarını artırdı. Ancak Eylül ayının başlamasıyla birlikte bu canlılık yerini bir durgunluğa bıraktı.

"EYLÜL AYI SONLARINA DOĞRU ALTINDA BÜYÜK BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR"

Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan kaynaklandığını belirten kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, altındaki durgunluğu dünyada yaşanan olaylara bağlayarak şu açıklamada bulundu:

- Altının durgunluğu dünya piyasasındaki olaylardan dolayı. Dünyadaki bazı insanlar altının çok daha değerleneceğini bilhassa eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş bekleniyor. Yani 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Bence olabilir çünkü, senelerden beri altının ONS fiyatı 1.900-1.920 civarında dolaşıyor, bu maliyetini karşılamıyor. Önümüzdeki günlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz.

"YAZ SEZONU BEKLENTİMİZİN ALTINDA GEÇTİ"

Bu yaz sezonu altın satışlarının beklentinin altında olduğunu kaydeden Tonyalı, gurbetçilerin geldikleri ülkelerdeki durgunluğu anlattığını şu sözlerle dile getirdi:

- İnsanlar, sadece bizim ülkemizde durgunluk olduğunu zannediyorlar. Avrupa’dan gelen bilhassa Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen vatandaşlarımıza sorduğumuzda, oradaki durgunluğun daha çok olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu durum da bizim iş potansiyelimize yansıyor. Sezon iyi ancak beklentimizin altında oldu. Arap sezonu ise geçen seneye oranla daha düşük geçti.

"ALTIN YATIRIMCISINI HİÇBİR ZAMAN ÜZMEMİŞTİR"

Altının yatırımcısını üzmediğini kaydeden kuyumculardan Erhan Şakar da altının uzun süreli bir yatırım aracı olduğunu şu sözlerle anlattı: