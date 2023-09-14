REEDR koduyla yıldız pazarda işlem görecek Reeder Teknoloji halka arz oldu. Yatırımcılar Reeder Teknoloji'nin kaç lot vereceğini merak ediyor. Reeder Teknoloji halka arz kaç lot verir? Reeder Teknoloji katılım endeksine uygun mu? Reeder Teknoloji sahibi kim? Sizler için yeni halka arz olan Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. şirketini detaylıca inceledik. Reeder Teknoloji nerelere yatırım yapacak, kaç lot dağıtacak? Tüm soruların cevabı için detayları inceleyelim.

REEDER TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR? REEDER KAÇ LOT DAĞITIR?

Dağıtım şekli "Eşit dağıtım" olan Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 Milyar TL! Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 tl nominal değerinde pay satışı olacak. Reeder Teknoloji toplamda 215.000.000 adet lot dağıtacak. Reeder Teknoloji'nin halka açıklığı %22.63 olacak. Peki bireysel yatırımcıya ayrılan pay ne olacak, kaç lot dağıtacak? Detaylar için katılım sayılarına göre ne kadar lot düşeceğini gösteren listemize bir göz atalım:

900 Bin katılım ~ 203 Lot (1887 TL)

1.3 Milyon katılım ~ 141 Lot (1311 TL)

1.7 Milyon katılım ~ 108 Lot (1004 TL)

2.1 Milyon katılım ~ 88 Lot (818 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 74 Lot (688 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 64 Lot (595 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 56 Lot (520 TL)

3.7 Milyon katılım ~50 Lot (465 TL)

Katılım sayısına göre farklılık gösterecek lot adetleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Piyasa ve yatırımcılar Reeder Teknoloji halka arzının talebine 74 lot (688 TL) girmeyi yeterli buluyor. 2.5 Milyon katılımcıyı geçmesi halinde bu 74 adet lottan daha az dağıtılacağı da göz önünde bulundurulmalı.

REEDER TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Reeder Teknoloji katılım endeksine uygun işlem göremeyeceği söyleniyor. Buna göre Reeder Teknolojinin katılım endeksine uygun olmadığını söyleyebiliriz. Yatırımın Finansman Menkul Değerler A.Ş'nin liderliğinde halka arz edilen Reeder Teknoloji REEDR kodu ile yıldız pazarda işlem görecek. 13-14-15 Eylül tarihlerinde talep toplamaya devam eden Reeder Teknoloji ne zaman işlem görmeye başlayacak? Detaylar ve tarihler açıklanınca sizlere duyuracağız.