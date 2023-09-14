HATSAN halka arz kaç lot verir? HATSAN talep toplama ne zaman?

HATSN koduyla işlem görecek olan Hat-San halka arz kaç lot verir? Hat-San talep toplamaya ne zaman? Peki Hat-San katılım endeksine uygun mu, helal mi? Hat-San sahibi kim? Yatırımcıların en çok soruduğu ve merak ettiği sorulardan birkaç tanesi oluyor. Sizler için bu yeni halka arz olan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. şirketini detaylıca inceledik. Hat-San hangi bankalardan alınabilecek araştırdık. Gelin hep beraber Hat-San halka arzından bireysel yatırımcıya kaç lot düşeceğini öğrenelim!

HATSAN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, KAÇ LOT DÜŞER?

Dağıtım şekli "Eşit dağıtım" olan Hat-San halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL! Hat-San Gemi İnşaa halka arzında 44.300.000 TL nominal değerinde pay satışı olacak. Hat-San halka arzın toplamda 44.300.000 adet lot dağıtacağı açıklandı. Peki bireysel yatırımcıya ne kadar pay ayrıldı? Hat-San bu fonu nasıl kullanacak, nerelere yatırım yapacak? Cevabı merakla beklenen soruları haberimizde sizlere aktardık. Vakit kaybetmeden detayları inceleyelim. İşte Hat-San halka arzı bireysel yatırımcıya kaç lot vereceği:

900 Bin katılım ~ 35 Lot (791 TL)

1.3 Milyon katılım ~ 24 Lot (542 TL)

1.7 Milyon katılım ~ 19 Lot (429 TL)

2.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (339 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (293 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (248 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (226 TL)

3.7 Milyon katılım ~9 Lot (203 TL)

Katılım sayısına göre farklılık gösterecek lot adetleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Piyasa ve yatırımcıların tahmini doğrultusunda Hat-San halka arzına 13 lot talep girmek yeterli olacaktır. Son zamanlarda halka arz şirketlere olan ilginin artmasıyla yatırımcı katılım sayılarında rekorlar kırılmakta.

HAT-SAN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? HANGİ BANKALARDA VAR?

Hat-San Gemi İnşaa katılım endeksine uygun olduğu açıklandı! Yurt içi yatırımcıya %70 pay ayıran Hat-San halka arzına İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderlik ediyor. Yapı Kredi bankasında bulunmayan Hat-San bir çok bankada talep toplamaya başladı. Hat-San, 14-15 Eylül tarihlerinde talep toplamaya devam edecek.