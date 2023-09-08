Halk arz nedir? Halka arz edilen hisseler kazandırır mı? Halka arz ve hisse almak nasıl yapılır? Yatırım yapmak isteyenler için bilgilendirme

Son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz halka arz işlemi, ABD borsalarında IPO (Initial Public Offering) olarak adlandırılır. Ancak borsada yatırım yapmayı düşünen birçok kişi için halka arzın ne olduğu ve halka arz edilen hisselerin nasıl alınacağı merak konusu olabilir. İşte halka arzın ne olduğu, halka arz türleri ve hisse alımıyla ilgili detaylar.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, kısaca 'pay satışı' olarak tanımlanabilir ve bir şirketin sahip olduğu varlıkları daha küçük paylara bölerek satışa çıkarması işlemidir. Halka arz ile hisse senetlerini satışa çıkaran bir şirket, tüm yatırımcılara hissedar olma fırsatı sunar. Halka arz işlemi birincil ve ikincil olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Birincil halka arz, daha önce halka açık olmayan şirketlerin paylarını halka arz etmesi olarak tanımlanırken, ikincil halka arz, daha önce halka arz edilmiş fakat ilk seferinde yeterli ilgi görmediği için ikinci kez halka arz edilen hisseleri içerir.

HALKA ARZIN AMAÇLARI NELERDİR?

Şirketler halka arz yöntemini birçok amaçla kullanabilirler. Finansman kaynağı sağlamak, likidite oluşturmak ve itibar kazanmak gibi amaçlar halka arzın temel nedenlerindendir. Aynı zamanda şirketler, bu yöntemle tanıtım yapmayı ve kurumsallaşmayı hedefleyebilirler. Büyüme potansiyeli yüksek şirketler için halka arz, faaliyetlerini genişletmek ve yatırımlarını finanse etmek için bir yol olabilirken, finansal kaynak açığı olan şirketler içinse borçlanmadan likidite sağlama fırsatı sunar.

HALKA ARZ ŞARTLARI NELERDİR?

Halka arz işleminin gerçekleşebilmesi için belirli şartlar sağlanmalıdır. İlk olarak, aracı kurumlarla iletişime geçilerek şirket değerlemesi yapılır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılır. SPK, şirket verilerini inceleyerek uygunluk sağladıktan sonra halka arz işlemi başlar.

HALKA ARZ EDİLEN HİSSE NASIL ALINIR?

Halka arz edilen hisseleri satın almak için öncelikle Borsa İstanbul üzerinden ilgili hissenin kodunu arama alanına yazabilirsiniz. Alım satım ekranı açıldığında, hisse miktarınızı belirleyip alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HALKA ARZA KATILDIKTAN SONRA NE OLUR?

Halka arza katılan yatırımcılar, satın aldıkları pay kadar şirkete ortak olurlar ve bu payları ellerinde tutabilirler. Hisse senetleri değer kazandığında kar elde edebilirler.

HALKA ARZ EDİLEN HİSSELER KAZANDIRIR MI?

Halka arza yatırım yapmak, büyüme potansiyeli olan bir şirketten pay sahibi olma fırsatı sunar. Bu, kısa veya uzun vadeli kar elde etme şansı sunar. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

Halka arza yatırım yapmadan önce dikkatlice araştırma yapmalı ve riskleri değerlendirmelisiniz. Yatırım yapmadan önce finansal danışmanlık almanız önemlidir. Halka arz işlemleri, yatırımcılara yeni fırsatlar sunabilir, ancak riskleri de içinde barındırır.