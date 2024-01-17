Altında sert düşüş

2 bin lira seviyesine yaklaşan altında sert düşüş yaşandı. Gram altın bin 950 lira seviyesine kadar geriledi. Ancak uzmanlara göre bu düşüş kalıcı değil.

Altında sert düşüş


Zirveyi gören altın düşüşe geçti.

Haftanın 3. gününe düşüşle başlayan gram altın bin 950 lira seviyesine kadar geriledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişte ABD Merkez Bankası FED'in etili olduğunu ifade etti.

Uzmanlar altındaki düşüşün kalıcı olmadığını söylüyor.

Altındaki düşüş eğilimi döviz kurunu etkilemedi. Dolar 30 lira, avro ise 32 liranın üzerinde seyrediyor.

Borsa ise yatay seyirde. Borsa İstanbul 100 endeksi 8028 puanda işlem görüyor.

Borsa, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de JPMorgan'ın düzenlediği "Yatırımcı Günü" etkinliğine katılmasıyla yükselişe geçmişti. Ancak yatırımcı borsada kalıcı olmadı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Çözüm net, bölge ülkeleri ile silahlı iş birliği"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Çözüm net, bölge ülkeleri ile silahlı iş birliği"Gündem
# Altın # altın kaç tl
Çok Okunanlar
İşte en zararlı 7 içecek! Kanser yapıyor...
İşte en zararlı 7 içecek! Kanser yapıyor...
Ek zam geldi! İşte SSK ve Bağkur maaşları...
Ek zam geldi! İşte SSK ve Bağkur maaşları...
ABD Suriye'deki en önemli üssünü boşaltıyor!
ABD Suriye'deki en önemli üssünü boşaltıyor!
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu!
Öne Çıkanlar "Artık Herkes NATO'nun Düşman Olduğunun Farkında" | Doğu Perinçek "Artık Herkes NATO'nun Düşman Olduğunun Farkında" | Doğu Perinçek 21 gün boyunca şekersiz yaşarsanız ne olur? 21 gün boyunca şekersiz yaşarsanız ne olur?