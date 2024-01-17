Altında sert düşüş



Zirveyi gören altın düşüşe geçti.



Haftanın 3. gününe düşüşle başlayan gram altın bin 950 lira seviyesine kadar geriledi.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişte ABD Merkez Bankası FED'in etili olduğunu ifade etti.



Uzmanlar altındaki düşüşün kalıcı olmadığını söylüyor.



Altındaki düşüş eğilimi döviz kurunu etkilemedi. Dolar 30 lira, avro ise 32 liranın üzerinde seyrediyor.



Borsa ise yatay seyirde. Borsa İstanbul 100 endeksi 8028 puanda işlem görüyor.



Borsa, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ABD'de JPMorgan'ın düzenlediği "Yatırımcı Günü" etkinliğine katılmasıyla yükselişe geçmişti. Ancak yatırımcı borsada kalıcı olmadı.