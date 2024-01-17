Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Çözüm net, bölge ülkeleri ile silahlı iş birliği"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

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 Son terör saldırılarının “sıradan bir durumun devamı olmadığını” vurgulayan Perinçek, “Artık piyonlar değil, doğrudan ABD savaşıyor” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal yayınında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Perinçek, Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu terör saldırısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarını değerlendirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni duruma dikkat çekti.

Perinçek, yeni durumun sahadaki olgularını aktardı.,

Doğu Perinçek, ABD unsurlarının, doğrudan Türk İHA ve SİHA'larına saldırabileceğini söyledi. “Artık piyonlar değil, doğrudan ABD savaşıyor.” dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti'nin ortaya koyduğu güvenli koridoru planının, terörü bitirme değil süpürme planı olduğunu vurguladı. Çözümü açıkladı.

Foreign Affairs'den Türkiye analizi: "Türkiye ABD'ye meydan okuyor"Foreign Affairs'den Türkiye analizi: "Türkiye ABD'ye meydan okuyor"Dünya
# Doğu Perinçek # vatan partisi
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