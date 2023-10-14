Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doğrukök: Ankara Bilginin ve Teknolojinin Üretildiği Potansiyeli Yüksek Bir Şehir

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından başlatılan proje kapsamında 5 bölgede kurulan dış ticaret istihbarat merkezlerindeki çalışmalar sonucu, 130 firmaya 5,5 milyon dolarlık ihracatın önü açıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ile birlikte faaliyet yürüten Ankara Kalkınma Ajansı, geçen yıl "Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Projesi"ni uygulamaya aldı. Proje kapsamında, İvedik, OSTİM ve Başkent organize sanayi bölgeleri (OSB) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) dış ticaret istihbarat merkezleri kuruldu.

Belirlenen merkezlerde, ticari istihbarat programları düzenlendi ve katılımcılara hedef pazar bulma, hedef ülke seçimi, müşteri istihbaratı, müşterilerin iletişimlerinin tespiti, ihracat mevzuatı, ülkelere özgü ihracat kuralları gibi konularda eğitimler verildi.

Ayrıca Ankara Dış Ticaret sitesi de kullanıma açıldı ve firmalar buradan dış ticaret istihbarat merkezlerine başvuruda bulundu.

ANKARA'NIN TİCARET AĞINI BÜYÜTME HEDEFİ

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök, AA muhabirine, projenin ihracata önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden proje kapsamında, firmaların ticari faaliyetlerine destek olmak amacıyla katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdiklerini belirten Doğrukök, kurulan 5 dış ticaret istihbarat merkezimizden 130 firmaya 5,5 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Doğrukök ihracatların yoğunlukla Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa'ya yapıldığını söyledi.

Doğrukök, dış ticaret eğitimleriyle Ankara'nın ihracatına katkı sağlamayı hedeflediklerini, çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 250'ye yakın ticari istihbarat uzmanının yetiştirildiğini bildirdi. Bu uzmanların "devam eğitimleriyle" desteklendiğine işaret eden Doğrukök, ayrıca Dış Ticaret Mentorluk Programı ile de toplam 60 firmaya 6 ay ticari istihbarat danışmanlığı desteği sağladıklarını kaydetti.

ANKARA'NIN ÜRETİM POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Ankara'da üretim potansiyeline dikkat çeken Doğrukök şunları söyledi:

Ankara, 21 üniversitesi, 13 organize sanayi bölgesi, 11 teknoloji geliştirme bölgesi, 142 AR-GE merkezi, 37 tasarım merkezi ile bilginin ve teknolojinin üretildiği potansiyeli yüksek bir şehir. Bu bilgiyi, teknolojiyi üretmek kadar bilginin ve teknolojinin var olan ürün, hizmet ve modellere entegrasyonu ve katma değerli ürünlerin üretimi de kalkınma anlamında çok kritik. Bu ürünlerin ihracatı da çok önemli.

Doğrukök, yeşil ve dijital dönüşümün önemine de değinerek, şunları kaydetti: