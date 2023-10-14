Ankara Emniyeti Uyardı: Ankara'da Koşu Yarışması İçin Yollar Kapatılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek olan koşu nedeniyle belli güzergahlarda yol trafiğe kapalı olacak. İl Emniyet Müdürlüğü güzergah üzerinde gidecek olan vatandaşları uyardı.

15 Ekim 2023 Pazar günü 9 Km ve 4.5 Km yol koşusu saat 10.00’da başlayacak olan koşu yarışması için kayıtlar 10 Ekim 2023 günü kapanmıştı. Uzun zamandır koşu tarihini bekleyen sporseverler yol üzerinde sadece grevli araçların gözetiminde yarışacaklar .

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜZERGAH ÜZERİNDEN GİDECEK ANKARALILARI UYARDI

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilkent Yol Koşusu nedeniyle yarın saat 10.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Bilkent Bulvarı'nda Bilkent Bulvarı Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı Bilkent'e gidiş istikameti sağ iki şerit araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca, 1597. Cadde'nin İhsan Doğramacı Caddesi kavşağı, 1597. Cadde'nin üzeri Doğramacı Ali Paşa Camii ile RTÜK önüne kadar çift yönlü, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nin Bilkent Bulvarı 2 kavşağı ile Bilkent Bulvarı Kavşağı arasının şehir merkezi istikameti ve Bilkent Bulvarı, Bilkent Bulvarı Kavşağı, Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi, İhsan Doğramacılar Bulvarı Kavşağı ve 1597. Cadde'ye açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerildi.