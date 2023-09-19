Ankara'da ulaşımda kritik karar

Artan akaryakıt fiyatları karşısında Ankara'da şoför esnafından kritik bir adım geldi. Ankara'da Özel Halk Otobüsleri'nde ücretsiz taşıma dönemi bitiyor. Başkent'te hizmet veren yaklaşık 800 halk otobüsü 20 Eylül Çarşamba gününden itibaren ücretsiz yolcu taşımaya son vereceğini duyurdu.

Ankara'da ulaşımda kritik karar

Ekonomik krizin faturası hem vatandaşı hem de esnafın sırtına binmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki ciddi artış şoför esnafını etkiledi. Ankara için ücretsiz kart sahiplerini üzecek bir karar geldi. 

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ANKARA'DA ULAŞIMDA KRİTİK KARAR

Ankara'da hizmet veren yaklaşık 800 halk otobüsü 20 Eylül'den itibaren yeni uygulamaya geçerek, ücretsiz taşımaya son vereceğini açıkladı. Zararlarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmediğini belirten şoförler, bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ankara'da ulaşımda kritik karar - Resim : 2Peki, bu karar 7 bin 500 lira ile geçinmeye çalışan ücretsiz kart sahibi emekliler tarafından nasıl karşılandı? Diğer yandan konuyla ilgili bir açıklama da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, kısa, orta ve uzun vadede çözüm yolunu Ulusal Kanal'a anlattı.

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