Araç Sahipleri Bu Habere! Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum... Benzin, Motorin ve LPG Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları her gün yenilenmektedir. Bu fiyatları merak edenler her gün yeniden fiyatları öğrenmek isterler. Bu nedenle çok sayıda insan internette "Akaryakıt kaç TL" ya da "Benzin kaç TL oldu" gibi soruların cevabını aramaktadır. Brent petrolün fiyatına göre belirlenen bu fiyatlarda güncel durum ne oldu? Akaryakıta zam geldi mi? İşte 10 Ocak 2024 Çarşamba günü güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA 10 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL/LT

ANKARA'DA 10 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.69 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL/LT

İZMİR'DE 10 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.66 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.92 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.47 TL/LT