Yükselmeye Devam Edecek Mi? Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 10 Ocak Çarşamba Günü Güncel Döviz Kurunda Son Durum...

Döviz sürekli olarak değişmektedir. Güncel piyasadaki taleplere göre yükselen ve artan döviz kuru bir süredir yükselmeye devam ediyor. 10 Ocak 2024 günü güncel döviz kurunda dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

Yükselmeye Devam Edecek Mi? Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 10 Ocak Çarşamba Günü Güncel Döviz Kurunda Son Durum...
Son Güncelleme:

Döviz kurundaki değişiklikler küresel ve yerel piyasalardaki hareketlenmelere göre değişmektedir. Güncel fiyatlar sürekli olarak değişirken vatandaşlar da bu fiyatları öğrenmeye çalışmaktadırlar. 10 Ocak günü dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu merakla izlenmeye devam ediliyor. Peki bugün canlı döviz kurunu merak edenler nasıl bir görüntü ile karşılaştı? İşte güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

Yükselmeye Devam Edecek Mi? Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 10 Ocak Çarşamba Günü Güncel Döviz Kurunda Son Durum... - Resim : 1

10 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,95 

Dolar Satış: 29,99

Euro Alış: 32,64

Euro Satış: 32,76

Sterlin Alış: 37,80

Sterlin Satış: 38,08

10 OCAK 2024 SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,96

Dolar Satış: 29,97

Euro Alış: 32,78

Euro Satış: 32,80

Sterlin Alış: 37,94

Sterlin Satış: 38,13 

Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 10 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?Altın Kaç TL Oldu? Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Edecek Mi? 10 Ocak 2024 Günü Güncel Altın Fiyatları Kaç TL?Altın Fiyatları
# dolar kaç tl # euro dolar türk lirası # dolar euro kaç tl # merkez bankası canlı döviz kuru # sterlin kaç tl
Çok Okunanlar
Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?
Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte Güncel Oranlar...
İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İşte Güncel Oranlar...
İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
İSKİ'ye Göre Bugün Nerelerde Su Kesintisi Yaşanacak? İşte Su Kesintisi Olacak O İlçeler...
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı... Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı... Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu? Engelli ve Yaşlı Aylıkları Ne Zaman Hesaba Yatacak? Kaç TL Oldu?