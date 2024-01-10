Yükselmeye Devam Edecek Mi? Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu? 10 Ocak Çarşamba Günü Güncel Döviz Kurunda Son Durum...

Döviz kurundaki değişiklikler küresel ve yerel piyasalardaki hareketlenmelere göre değişmektedir. Güncel fiyatlar sürekli olarak değişirken vatandaşlar da bu fiyatları öğrenmeye çalışmaktadırlar. 10 Ocak günü dolar, euro ve sterlinin kaç TL olduğu merakla izlenmeye devam ediliyor. Peki bugün canlı döviz kurunu merak edenler nasıl bir görüntü ile karşılaştı? İşte güncel döviz kuru alış ve satış fiyatları...

10 OCAK 2024 DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 29,95

Dolar Satış: 29,99

Euro Alış: 32,64

Euro Satış: 32,76

Sterlin Alış: 37,80

Sterlin Satış: 38,08

10 OCAK 2024 SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 29,96

Dolar Satış: 29,97

Euro Alış: 32,78

Euro Satış: 32,80

Sterlin Alış: 37,94

Sterlin Satış: 38,13