Araç Sahipleri Dikkat! Ek MTV Mi Geliyor? Canlı Yayında Açıkladı...

Geride bıraktığımız yıl bir defaya mahsus 4 kez ödenen MTV için yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Deniz Zeyrek, MTV için araç sahiplerini üzecek yeni bir iddiayı ortaya attı. Peki 2024 yılında ek MTV ödenecek mi? İşte ayrıntılar...

Araç Sahipleri Dikkat! Ek MTV Mi Geliyor? Canlı Yayında Açıkladı...

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin ardından artan finansman ihtiyacı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıştı.

Gazeteci Deniz Zeyrek ise, Sözcü Tv'de katıldığı bir canlı yayında araç sahiplerini üzecek bir iddia ortaya attı.

Araç Sahipleri Dikkat! Ek MTV Mi Geliyor? Canlı Yayında Açıkladı... - Resim : 1

'Başka Yapacakları Bir Şey Kalmadı'

Ebru Baki ile Para Politika programında konuşan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şu an çok endişeliyim. Kara kara düşünüyorum. Kesin iddiaya girerim ki bize bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi daha getirecekler. Başka yapacakları bir şey kalmadı” dedi.

2024'te Yüzde 58 Zamlandı

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.

# ek mtv vergisi # motorlu taşıtlar vergisi
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