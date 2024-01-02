Araç Sahipleri Dikkat! Ek MTV Mi Geliyor? Canlı Yayında Açıkladı...

Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin ardından artan finansman ihtiyacı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıştı.

Gazeteci Deniz Zeyrek ise, Sözcü Tv'de katıldığı bir canlı yayında araç sahiplerini üzecek bir iddia ortaya attı.

'Başka Yapacakları Bir Şey Kalmadı'

Ebru Baki ile Para Politika programında konuşan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şu an çok endişeliyim. Kara kara düşünüyorum. Kesin iddiaya girerim ki bize bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi daha getirecekler. Başka yapacakları bir şey kalmadı” dedi.

2024'te Yüzde 58 Zamlandı

Bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58,46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak uygulanacak.