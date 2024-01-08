Araç Sahiplerinin Yüzü Bir Türlü Gülmedi! Yine Fiyatlar Arttı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları pek çok insan tarafından merakla izleniyor. Hangi akaryakıt kaç TL oldu? 8 Ocak 2024 günü benzin, LPG ve motorinin güncel fiyatları kaç TL?

Araç Sahiplerinin Yüzü Bir Türlü Gülmedi! Yine Fiyatlar Arttı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?
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Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin mecburen çok sık kullandığı tüm yakıtlara gelen zamlar nedeniyle sürekli olarak merak edilmekte ve sıklıkla takip edilmektedir. Brent petrolün bir varili üzerinden değer biçilen akaryakıt fiyatları sürekli olarak merak edilmekte ve öğrenilmek istenmektedir. Peki güncel akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?  

Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL'ye yükseldi sorusu internette en çok merak edilen sorulardan biridir. Peki akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte 8 Ocak 2024 günü güncel akaryakıt fiyatları... 

Araç Sahiplerinin Yüzü Bir Türlü Gülmedi! Yine Fiyatlar Arttı! 8 Ocak 2024 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

İSTANBUL'DA 8 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.80 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.01 TL/L
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.63 TL/LT

ANKARA'DA 8 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.44 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.66 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.50 TL/LT

İZMİR'DE 8 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 37.63 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı: 39.88 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı: 19.27 TL/LT

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