Artaş Holding 2024'te 6 proje teslim edecek
Gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi, enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren Artaş Holding, toplam 821 bin metrekare büyüklüğe sahip 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim edeceğini duyurdu.
Artaş Holding, tamamlanan 6 projenin teslimatına başlıyor. Konut alanına ilişkin de çalışmalar yapan holding, tamamlanan 6 projesinin teslimatlarını yapmaya hazırlanıyor.
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Bugüne kadar 40 bine yakın konut teslim edildi" dedi.
Proje kapsamında, Avrupa Konutları Saklıvadi, Esentepe, Yamanevler, Ata, Yenimahalle ile Ticaret ve Sanayi Merkezi olmak üzere 821 bin metrekare büyüklüğe sahip projelerde yaşam başlayacak.
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