İkramiye için iptal gerekçesi açıklandı! Memur-Sen'den CHP ve AYM'ye tepki geldi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine yaptığı inceleme sonucunda memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi maddesinin iptal gerekçesini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Ankara'daki genel merkezde basın açıklaması yaptı, CHP'ye tepki gösterdi.

- CHP’nin basiretsizliği, Anayasa Mahkemesi’nin mesnetsiz ve yanlış kararı nedeniyle memurların mağduriyetine sebep olacak hatalı yorumlara kapı aralanmamalıdır diyoruz. 2 milyondan fazla memurun CHP eli ve Anayasa Mahkemesi kararıyla kazanımlarının yok edilmesi, paralarına el konulması ve aylık 345 TL paranın ceplerinden çekilmesidir.

7. Donem Toplu Sözleşme ile memurlara toplu sözleşme ikramiyesi hakkı verildi. Ancak bu haktan faydalanabilmek için memurların yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı gerekiyor.

Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, "Mahkeme, üyelik aidatını, sendika ile üyesi arasındaki bağın bir unsuru olarak değil, üyeye yüklenmiş "mali külfet" olarak görmekte, düğmeyi en baştan yanlış iliklemektedir." dedi.

CHP, ilgili maddenin memur sendikaları arasında haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Düzenlemeyi 2024 ocak ayında iptal eden mahkemenin gerekçesi de Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yüksek mahkeme, bu düzenleme ile maddi sebeplerden dolayı çalışanların, üye sayısı yüzde 2'nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceği ifade edildi. Bunun da haksız rekabet oluşturacağı için "meşru görülemeyeceği" belirtildi.

Ali Yalçın, konuyla ilgili açıklamasında, "Sorumsuz muhalefetin oluşturduğu hak kayıpları ve mağduriyetler tahammül sınırlarını aşmıştır. Ancak sorumsuzluğun bir diğer tarafı da dava açanlar kadar açılan davaya bakan Anayasa Mahkemesi üyeleridir." dedi.

CHP'ye tepki gösteren Ali Yalçın, hükümete de çağrı yaptı. 4688 sayılı Kanun’da değişiklik istedi. Yalçın, "TBMM ve siyasi irade, 4688 sayılı Kanun’da günün şartlarına, örgütlenme özgürlüğüne dair eksiklikleri görmeli, köklü değişiklikleri hiç zaman kaybetmeden hayata geçirmelidir." dedi.