Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması! Aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi

Trendyol Süper Lig'de, büyük bir şampiyonluk yarışı veren ve son 10 haftaya ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de, haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Mevcut başkan Ali Koç'un yeni dönemde aday olmayacağına yönelik sinyaller vermesinin ardından camiada gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Bu süreçte, eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın hazirandaki başkanlık seçiminde yeniden aday olacağı iddiaları da gündeme geldi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK İDDİALARINA YANIT

Fenerbahçe'de uzun süre başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamayla aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Aziz Yıldırım, futbol takımının şampiyonluk yolunda mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini hatırlatan Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti:

- Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi, 'Kulübe FETÖ'cü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmazsa, aday olacağım.' şeklinde, kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipler ortaya koymuştum. Gelinen noktada, seçimli olağan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe’nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur.

Aday olma konusunda herhangi bir planlaması olması durumunda bu konuyu kendisinin açıklayacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: