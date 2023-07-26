ASCE GYO halka arz için gün sayıyor! Peki halka arz tutarı nedir?

Türkiye'nin sayılı zenginlerin Abdulkadir Konukoğlu ASCE GYO'nun halka arz edilmesi üzerine açıklamalar yaptı. Borsa'da hareketlilik getirecek hissenin detaylarını sizler için derledik. Uzun yıllar Sanko Holding'in başında olan Abdulkadir Konukoğlu ASCE GYO kurucusu ve hakim ortağı olarak biliniyor.

PEKİ ASCE GYO ŞİRKETİ NEDİR?

ASCE, Türkiye’nin önde gelen sanayicisi Abdulkadir KONUKOĞLU kurucu başkanlığında, inşaat sektöründe uzmanlık, kalite, güven ve alıcı memnuniyetinden ödün vermeyerek, fark sunan yaratan projelere imza atarak sektörde öncü ve örnek olmak amacıyla 2010 yılında Gaziantep’te kurulmuştur.

ASCE GYO'nun halka arz sürecine ilişkin Konukoğlu, ASCE GYO olarak kuruluşlarından bugüne binlerce ev, üniversite kampüsü yaptıklarını hem ticari hem konut olarak inşaatlarına devam ettirdiklerini söyledi.

Sanko Holding'te 65 yaş uygulaması kapsamında yönetim kurulu başkanlığını devrettikten sonra, Sanko Holding’in iştigal alanında bulunmayan inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladığını belirten Konukoğlu, "Mümkün olduğu kadar işimizi büyüttük, büyütmeye de devam edeceğiz. Projesine başladığımız ve bitirdiğimiz 4-5 sitemiz var. Ankara'da yapımı bitmek üzere olan sitemiz var. İstanbul'da 2 site bitirdik. Bahçeşehir'de 107 bin metrekare arazimize site yapacağız. Yine Sanko Grubu'na ait olan 85 bin metrekarelik bitişik arsa var. Yaklaşık 1800 konutluk yere başlayacağız, detayları çalışılıyor. Bundan sonra da projeler yaparak genişleteceğiz. Bu şirketimizi ana işi proje geliştirmek, gayrimenkul üretmek. Yurt dışında gayrimenkul şirketlerinin kiraya verdikleri binlerce evi var. Bizim de ana hedefimiz mümkün olduğu kadar kiralık yerler yapmak. Gayrimenkulde mevcudu çok ve devamlı kira getirisi olan sisteme doğru gidiyoruz. Biz de bunu oturtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konukoğlu, ASCE GYO'yu halka açmalarının en büyük sebebinin kurumsallaşma olduğuna işaret ederek, "Mümkün olduğu kadar bu şirket yıllarca yaşasın, sistem ebedi olsun diye halka açıyoruz. Çünkü kurumsallaşmamış, halka açılmamış şirketler bir veya iki nesil sonra parçalanıyor. Burada da kiralık ve satılık hem konut hem ticari segmentte yeni projeler yaparak götüreceğiz. Ana hedefimiz bu." şeklinde konuştu.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 20'sini arsa alımları, yüzde 20’sini işletme giderleri, yüzde 60’ını yatırımların finansmanında kullanacaklarını bildiren Konukoğlu, "Şirketin tüm varlığının yüzde 3'ü kadar bir borcu var. Bu da şahsıma ait olup bunun haricinde bankalar dahil herhangi bir borcumuz yok. Biz bütün alımları mümkün olduğu kadar peşin yapıyoruz ve binayı bitirdikten sonra satıyoruz. Topraktan satışımız yok. Fiyatlar yükseldiği zaman sattığınız yerlerde zarar edilmiyor. Örneğin 100 tane yapılacağına 50 tane yap peşin yap. 1.000 adet kredili yapıp sıkışarak zarar etmektense az yapmak lazım. Mümkün olduğu kadar malzemeleri peşin almak lazım. O takdirde kar marjınız daha yüksek olur." dedi.

(Abdulkadir Konukoğlu)

ARZ ÇOĞALIRSA FİYATLAR AŞAĞI İNER

Konukoğlu, konut sektöründeki alınan önlemlere ilişkin memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

-Artık her önüne gelen inşaat yapamayacak. Artık ruhsatlar belirli kriterleri sağlayanlara veriliyor. Biraz daha sistemli çalışılacak diye düşünüyorum. Alınan kararlar tabii ki iyi. Yalnız konut kredilerinde de iyileştirme yapılıp uzun vadeli, 20 yıllara doğru yayılırsa insanların alma şansı daha rahat olur. İnsanlar kiranın üzerine biraz fark koyarak ev sahibi olabilir. Eğer konut arzını artıramazsak ister istemez kiralarda yükselir. Normalde bir gayrimenkul 15 ila 20 yılda geriye dönmesi lazım. Bugün Türkiye'de 30-40 senede geriye dönmeye başladı. Eğer arz çoğalırsa fiyatlar aşağı iner veya durur. Bugün konut yapımız az talep fazla. Bu durum ister istemez ev fiyatlarını yukarı çekiyor.

Türkiye'nin geleceği çok iyi buna inanıyoruz. 2024-2025 yılları daha güzel olacak. Seçimler bitmiş, kararlar alınmış olacak. Yeni bakanlar işlerine daha hakim olacak. Hem konut hem sanayimiz iyi olacak. Bu hisseler alımı ile ortaklarımız olacak. Şirketimizin ortakları ben ve çocuklarım. Eskiden bir düşünürken şimdi bin düşünmek zorundayız. Şirketimizi mümkün olduğu kadar daha çok büyütmeye çalışacağız. Belirli kârı dağıtacağız. Karşılıklı güzel bir ortaklık olarak iş birliği yapacağız."

ASCE GYO’nın halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak. Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor.

Şirketin halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlenirken, 27-28 Temmuz'da talep toplanacak ve hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak. ASCE GYO, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, herhangi bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu sebeple artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapmayacağını taahhüt etmiş bulunuyor.