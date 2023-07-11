Astor Enerji'den dev anlaşma

Elektrikli teçhizat imalatında transformatör ve anahtarlama ürünleri üretimi yapan Astor Enerji, yeni bir sözleşmeye imza attı. Astor enerji Türkmenistan'a 2 milyon 445 bin dolar değerinde 4 Adet Güç Transformatörü ve 4 Adet Dağıtım Transformatörü satışı yapacak.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde: