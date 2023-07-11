Astor Enerji'den dev anlaşma

Elektrikli teçhizat imalatında transformatör ve anahtarlama ürünleri üretimi yapan Astor Enerji, yeni bir sözleşmeye imza attı. Astor enerji Türkmenistan'a 2 milyon 445 bin dolar değerinde 4 Adet Güç Transformatörü ve 4 Adet Dağıtım Transformatörü satışı yapacak.

Astor Enerji'den dev anlaşma
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Elektrikli teçhizat imalatında transformatör ve anahtarlama ürünleri üretimi yapan Astor Enerji, yeni bir sözleşmeye imza attı. Astor enerji Türkmenistan'a 2 milyon 445 bin dolar değerinde 4 Adet Güç Transformatörü ve 4 Adet Dağıtım Transformatörü satışı yapacak.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

- Şirketimiz,Türkmenistan' da yerleşik özel bir firma ile 11.07.2023 tarihinde 2.445.000- USD (İkimilyondörtyüzkırkbeşbin Amerikan Doları, 63.822.568.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, 4 Adet Güç Transformatörü,4 Adet Dağıtım Transformatörü satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,86' dır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
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