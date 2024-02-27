Bakan açıkladı! Kredi kartları...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarında taksitin kaldırıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz” dedi.

Bakan açıkladı! Kredi kartları...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu vurgulayarak, “Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

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# Mehmet Şimşek
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