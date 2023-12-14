Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Duyurdu! Yardım Parası Hesaplara Yatmaya Başladı
Evde Bakım Yardımı, vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Bakan Göktaş, hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, Evde Bakım Yardımı ile ilgili önemli bir duyuruda bulundu.
Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatmaya Başladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan Evde Bakım Yardımı ile tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini aktararak şunları söyledi:
- Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz.
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını bildiren Göktaş, şunları kaydetti:
- Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız yardımdan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
Kaynak: Anadolu Ajansı