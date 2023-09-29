Bakan Şimşek Yatırım Turuna Çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 3 ülkeyi kapsayan yatırım turuna çıkacak. Şimşek'in ilk durağı 4-5 Ekim’de Londra olacak. Bakan İngiltere'de, yatırımcı toplantısına katılacak.

Bakan Şimşek Yatırım Turuna Çıkacak

Hükümet üretim odaklı ekonomiyi bir kenara bıraktı. Sıcak para akışını hızlandıracak politikalar izlenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırım turuna hazırlanıyor. Şimşek'in yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Şimşek, 4-5 Ekim’de ilk olarak Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak. Citibank ve BofA’nın düzenlediği toplantının ardından Şimşek’in durağı 11-14 Ekim’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları olacak. Fas’ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Şimşek, Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak. Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu yapması da bekleniyor.

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