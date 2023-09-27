Benzin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'deki güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatlarına indirim geldi! İndirim ile birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatlarının ne kadar olduğu merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Benzin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'deki güncel benzin fiyatları
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Benzin ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, vatandaşlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Son olarak benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir indirim yapıldı. Peki güncel benzin fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Benzin Fiyatları Ne Kadar? İstanbul Ankara İzmir Yeni Benzin Fiyatları!

Benzin fiyatlarındaki dalgalanmalar son dönemlerde vantadaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Üst üste benzin ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından ise indirim haberi vatandaşın yüzünü bir nebze de olsa güldürdü.

Her gün araç kullananları ve düzenli olarak benzin satın alanları yakından ilgilendiren benzin fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 90 kuruş indirim geldi.

benzin fiyatları ne kadar?

Haberin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Fiyatların düşmesinin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 36,67 liraya geriledi.

Ankara ve İzmir'de de indirimli yeni benzin fiyatları belli oldu. Buna göre, benzinin litre satış fiyatı Ankara'da 37,29 liraya, İzmir'de ise 37,41 liraya düştü.

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