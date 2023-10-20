Benzine 1 Lira 48 Kuruşluk Zam Geliyor! Bu Geceden İtibaren Pompaya Yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına gelen zammın ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Benzin'e 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Yetkililer zammın 21 Ekim'de fiyatlara yansıyacağı belirtiyor.

Benzine 1 Lira 48 Kuruşluk Zam Geliyor! Bu Geceden İtibaren Pompaya Yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar zamları da beraberinde getiriyor.

Bu kez de Benzin'e 1 lira 48 kuruşluk zam bekleniyor. Yetkililer zammın 21 Ekim'de fiyatlara yansıyacağını belirtiyor.

Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul'da 35 lira 21 kuruşa Ankara'da 35 lira 86 kuruşa, İzmir'de ise 35 lira 97 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

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