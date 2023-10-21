Benzine Zam Geldi! Artık 1 Lira 48 Kuruş Daha Pahalı

Akaryakıta yapılan zamların önü arkası kesilmiyor. Benzinin litresine 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zammın ardından gece yarısı tabelalar da değişti. İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 35 lira15 kuruştan, Ankara'da 35 lira 72 kuruştan, İzmir'de ise 35 lira 82 kuruştan satılıyor. Öte yandan hafta içi motorine de 2 lira 23 kuruş zam gelmişti.