Benzine Zam Geldi! Artık 1 Lira 48 Kuruş Daha Pahalı

Akaryakıta zam üstüne zam geliyor. Motorinden sonra benzine de 1 lira 48 kuruş zam yapıldı.

Benzine Zam Geldi! Artık 1 Lira 48 Kuruş Daha Pahalı

Akaryakıta yapılan zamların önü arkası kesilmiyor. Benzinin litresine 1 lira 48 kuruş zam geldi. Zammın ardından gece yarısı tabelalar da değişti. İstanbul'da benzinin litresi ise ortalama 35 lira15 kuruştan, Ankara'da 35 lira 72 kuruştan, İzmir'de ise 35 lira 82 kuruştan satılıyor. Öte yandan hafta içi motorine de 2 lira 23 kuruş zam gelmişti.

Benzine 1 Lira 48 Kuruşluk Zam Geliyor! Bu Geceden İtibaren Pompaya YansıyacakBenzine 1 Lira 48 Kuruşluk Zam Geliyor! Bu Geceden İtibaren Pompaya YansıyacakEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# benzin # zam
Çok Okunanlar
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023!
Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu 2023!
Muz kabuğunu yüzüne sürdü ve uyudu!
Muz kabuğunu yüzüne sürdü ve uyudu!
İzmir'de Deprem Oldu!
İzmir'de Deprem Oldu!
Cephede Gücü Böyle Korudular
Cephede Gücü Böyle Korudular
Galatasaray Beşiktaş Saat Kaçta?
Galatasaray Beşiktaş Saat Kaçta?
Öne Çıkanlar MÜCAHİT BİRİNCİ: CİDDİ BİR SİYONİST PROPAGANDA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ! MÜCAHİT BİRİNCİ: CİDDİ BİR SİYONİST PROPAGANDA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi! Şekersiz Doğal Badem Ezmesi!